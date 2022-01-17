Австралийский журналист назвал болваном Джоковича, пытавшегося въехать в Австралию

Австралийский журналист Пит Шмигель прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.

«Мы очень рады, что с тобой всё в порядке, тебя нет в нашей стране и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Но я скажу по-австралийски: ты болван. Дурак, который сам этого не понимает. Ты против вакцинации, однако говоришь, что не будешь советовать другим уклоняться от неё. Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а затем заразился коронавирусом на своей же собственной вечеринке. Потом ты опять заболел, но думал, что твои личные планы важнее здоровья детей. Не слишком ли много самоуверенности?» — написал журналист в своей колонке на портале WAToday.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию.