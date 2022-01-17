Австралийский журналист назвал болваном Джоковича, пытавшегося въехать в Австралию

Короткая ссылка
Австралийский журналист Пит Шмигель прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.
Австралийский журналист назвал болваном Джоковича, пытавшегося въехать в Австралию
  • © Corinne Dubreuil/Abaca/Sipa USA
  • Gettyimages.ru

«Мы очень рады, что с тобой всё в порядке, тебя нет в нашей стране и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Но я скажу по-австралийски: ты болван. Дурак, который сам этого не понимает. Ты против вакцинации, однако говоришь, что не будешь советовать другим уклоняться от неё. Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а затем заразился коронавирусом на своей же собственной вечеринке. Потом ты опять заболел, но думал, что твои личные планы важнее здоровья детей. Не слишком ли много самоуверенности?» — написал журналист в своей колонке на портале WAToday.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить