Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию

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Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в страну после скандальной депортации.
Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

«Визу аннулировал министр иммиграции Хоук. Это было поддержано Федеральным судом, и, как результат, Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в страну», — цитирует Эндрюс Daily Mail.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что Кудерметова вышла во второй круг Australian Open, обыграв американку Лю.

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