Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в страну после скандальной депортации.

«Визу аннулировал министр иммиграции Хоук. Это было поддержано Федеральным судом, и, как результат, Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в страну», — цитирует Эндрюс Daily Mail.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

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