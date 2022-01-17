Надаль: вся эта ситуация с Джоковичем — бардак
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«Я считаю, что лучшие игроки должны играть в крупнейших турнирах. Вся эта ситуация — бардак, и отвечает за него не только он, но и многие другие люди», — цитирует Надаля журналист Лоренцо Эрколи в своём Twitter.
Он также добавил, что хотел бы видеть на корте Джоковича.
16 января первая ракетка мира была депортирована из Австралии. Первый раз его визу аннулировали 6 января, но позже суд отменил это решение. После повторного разбирательства было принято решение о депортации Джоковича.
Ранее сообщалось, что Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию.