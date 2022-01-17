Агент: возвращение Тиля в «Спартак» зимой невозможно

Агент полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, выступающего в аренде за «Фейеноорд», Фулько ван Куперен сообщил о планах своего клиента.

«Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно. Он точно останется в «Фейеноорде» до лета», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

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