Петржела: глупо говорить, что Сергеев полностью заменит Дзюбу в «Зените»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о новичке команды нападающем Иване Сергееве.

«Конечно, здорово, что «Зенит» подписал хорошего нападающего Сергеева, это отличный игрок на перспективу. Но на данный момент Дзюба намного сильнее Ивана, в этом нет никаких сомнений. Артем — лучший нападающий России, я всегда об этом говорю», — цитирует Петржелу Sport24.

Он отметил, что Сергеев является хорошим переходом, так как Дзюба не молодеет, но в будущем Иван может многому научиться у Артёма и стать его преемником.

«Но на сегодняшний день говорить о том, что Сергеев полностью заменит Артема, просто глупо. Не знаю, какую схему выберет Семак и кого он будет чаще ставить в основной состав, но уверен, что с такой обоймой ему будет проще ротировать состав. Безусловно, это может помочь команде более удачно выступать в еврокубках», — добавил специалист.

10 января «Зенит» подтвердил переход Сергеева из «Крыльев Советов». В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

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