Овечкин сократил отставание от Ягра до 10 шайб за карьеру в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин вывел свою команду вперёд в первом периоде в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, Овечкин, который находится на четвёртом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, приблизился к находящемуся на третьей строчке Яромиру Ягру (766). Отставание сократилось до десяти голов.

Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки с 894 голами, второе место занимает Горди Хоу (801). 

Ранее сообщалось, что Овечкин является единственным игроком «Вашингтона», сыгравшим все матчи сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить