Овечкин сократил отставание от Ягра до 10 шайб за карьеру в НХЛ
Россиянин вывел свою команду вперёд в первом периоде в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, Овечкин, который находится на четвёртом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, приблизился к находящемуся на третьей строчке Яромиру Ягру (766). Отставание сократилось до десяти голов.
Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки с 894 голами, второе место занимает Горди Хоу (801).
Ранее сообщалось, что Овечкин является единственным игроком «Вашингтона», сыгравшим все матчи сезона-2021/22.