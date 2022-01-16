Овечкин сократил отставание от Ягра до 10 шайб за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин вывел свою команду вперёд в первом периоде в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, Овечкин, который находится на четвёртом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, приблизился к находящемуся на третьей строчке Яромиру Ягру (766). Отставание сократилось до десяти голов.

Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки с 894 голами, второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин является единственным игроком «Вашингтона», сыгравшим все матчи сезона-2021/22.