Овечкин — единственный игрок «Вашингтона», сыгравший все матчи сезона-2021/22

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единственным в столичной команде игроком, который до сих пор не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Овечкин — единственный игрок «Вашингтона», сыгравший все матчи сезона-2021/22
  • AP
  • © Nick Wass

«Вашингтон» внёс в COVID-протокол Джона Карлсона. Защитник пропускает игру «Кэпиталз» с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, 36-летний воспитанник московского «Динамо» принял участие во всех матчах столичного клуба со старта сезона.

За карьеру в лиге Овечкин забросил 755 шайб и отдал 618 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в НХЛ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить