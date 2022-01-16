Овечкин — единственный игрок «Вашингтона», сыгравший все матчи сезона-2021/22

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единственным в столичной команде игроком, который до сих пор не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

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«Вашингтон» внёс в COVID-протокол Джона Карлсона. Защитник пропускает игру «Кэпиталз» с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, 36-летний воспитанник московского «Динамо» принял участие во всех матчах столичного клуба со старта сезона. With John Carlson going into covid protocols today, Alex Ovechkin will become the only Capitals player to not miss a single game this season. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 16, 2022 За карьеру в лиге Овечкин забросил 755 шайб и отдал 618 результативных передач. Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в НХЛ.



