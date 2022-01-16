Форвард «Ак Барса» Галимов отказался от вызова в сборную России
- Legion-Media
Хоккеист попал в расширенный состав сборной, но отказался от вызова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Галимов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 в 47 матчах набрал 22 (7 + 15) очка.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Основной состав сборной будет объявлен 25 января.
2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин.
5 февраля Россия проведёт товарищеский матч с Латвией.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января.