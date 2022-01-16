Форвард «Ак Барса» Галимов отказался от вызова в сборную России

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов не принял вызов в сборную России по хоккею для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Legion-Media

Хоккеист попал в расширенный состав сборной, но отказался от вызова, сообщает «Спорт-Экспресс». Галимов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 в 47 матчах набрал 22 (7 + 15) очка. Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. Основной состав сборной будет объявлен 25 января. 2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин. 5 февраля Россия проведёт товарищеский матч с Латвией. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января.