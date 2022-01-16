«Монако» без Головина разгромил «Клермон» в матче чемпионата Франции

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«Монако» нанёс крупное поражение на своём поле «Клермону» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» без Головина разгромил «Клермон» в матче чемпионата Франции
  • © AP Photo/Daniel Cole

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе «Монако» дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (на 55-й и 62-й минуте), также отличились Софьян Диоп (на 45-й минуте) и Каю Энрике (на 83-й минуте).

«Монако» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Клермон» (18 очков) — на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (50 очков).

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, рассказал, когда его клиент будет готов снова выйти на поле после болезни.



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