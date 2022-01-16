«Ливерпуль» разгромил с сухим счётом «Брентфорд» в матче АПЛ

«Ливерпуль» переиграл с крупным счётом на своём поле «Брентфорд» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 3:0 в пользу мерсисайдской команды.

Мячи забили Фабиньо (44-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (69-я) и Такуми Минамино (77-я).

«Ливерпуль» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брентфорд» (23) идёт на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (56).

Ранее сообщалось, что гол Филиппе Коутиньо спас «Астон Виллу» от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед».