Гол Коутиньо спас «Астон Виллу» от поражения в матче АПЛ с МЮ
Игра, которая прошла на поле стадиона «Вилла Парк», завершилась со счётом 2:2.
В составе МЮ дубль оформил Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минуты). У «Астон Виллы» отличились Джейкоб Рэмси (77-я), Филиппе Коутиньо ( 82-я).
«Манчестер Юнайтед» (32 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (23) идёт на 13-м месте. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (56).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Челси».