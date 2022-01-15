Гол Коутиньо спас «Астон Виллу» от поражения в матче АПЛ с МЮ

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Вилла Парк», завершилась со счётом 2:2. В составе МЮ дубль оформил Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минуты). У «Астон Виллы» отличились Джейкоб Рэмси (77-я), Филиппе Коутиньо ( 82-я). «Манчестер Юнайтед» (32 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (23) идёт на 13-м месте. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (56). Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Челси».







