Жиго полетит на сборы «Спартака» после излечения от простуды

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда защитник столичной команды Самуэль Жиго прилетит на сборы красно-белых в Дубай (ОАЭ).

«У Жиго простуда. Как только он поправится, сразу присоединится к команде в Дубае», — цитирует Зеленова ТАСС.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время он провёл в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

«Спартак» проведёт два сбора в ОАЭ (с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля).

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что французский защитник Самуэль Жиго не покинет команду в зимнее трансферное окно.