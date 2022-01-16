Жиго полетит на сборы «Спартака» после излечения от простуды

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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда защитник столичной команды Самуэль Жиго прилетит на сборы красно-белых в Дубай (ОАЭ).
Жиго полетит на сборы «Спартака» после излечения от простуды
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«У Жиго простуда. Как только он поправится, сразу присоединится к команде в Дубае», — цитирует Зеленова ТАСС.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время он провёл в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

«Спартак» проведёт два сбора в ОАЭ (с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля).

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что французский защитник Самуэль Жиго не покинет команду в зимнее трансферное окно.

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