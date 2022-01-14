Каттани исключил уход Жиго из «Спартака» в зимнее трансферное окно

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заявил, что французский защитник Самуэль Жиго не покинет команду в зимнее трансферное окно.
Каттани исключил уход Жиго из «Спартака» в зимнее трансферное окно
  • Legion-Media

«Зимой он точно никуда не уйдёт. Жиго невероятно важен для нас. У него истекает контракт, всё в его руках, но стоит отметить, что за всё время в клубе он проявил верность. Мне звонили представители нескольких клубов, однако я сказал, что он не для продажи. Я не хочу ослаблять команду в январе. Посмотрим, что произойдёт летом, это будет новая история», — сказал Каттани на пресс-конференции.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время он провёл в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее Каттани рассказал, встречался ли он с Федуном и Салиховой.

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