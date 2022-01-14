Каттани ответил, встречался ли с Федуном и Салиховой

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о впечатлении от встречи с владельцем клуба Леонидом Федуном и его гражданской супругой Заремой Салиховой.
Каттани ответил, встречался ли с Федуном и Салиховой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них предложил мою кандидатуру. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться непосредственно к Федуну, потому что это мелочи. Разбирается ли он в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодёжном футболе», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Ранее Каттани заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера «Спартака».

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