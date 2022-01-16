Васильев — о серебре Логинова в пасьюте: это очень обнадёживает

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал серебряную медаль Александра Логинова в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Васильев — о серебре Логинова в пасьюте: это очень обнадёживает
  • РИА Новости

«Видно, что Логинов сегодня был в форме. У него одна ошибка на четырёх рубежах. Видимо, он делает работу над ошибками с тренерами. Это очень обнадёживает. Команда у нас сильная», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Логинов пробежал пасьют (12,5 км) в Рупольдинге за 31 минуту 39,4 секунды. Россиянин уступил победителю гонки французу Кентену Фийону Майе 8,8 секунды. 

Ранее Логинов сообщил, что, возможно, пропустит одну из гонок этапа КМ в Антхольце.



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