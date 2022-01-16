Рублёв — о шансах на Australian Open 2022: настрой боевой
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«Настрой боевой. Хочется показать свой максимум, сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше», — цитирует Рублёва ТАСС.
24-летний москвич (пятый номер посева) в первом круге турнира сыграет с Джанлукой Магером из Италии.
Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате Австралии в отсутствие депортированного Новака Джоковича.