Рублёв — о шансах на Australian Open 2022: настрой боевой

Россиянин Андрей Рублёв рассказал об уровне готовности к Открытому чемпионату Австралии по теннису 2022 года.

«Настрой боевой. Хочется показать свой максимум, сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше», — цитирует Рублёва ТАСС.

24-летний москвич (пятый номер посева) в первом круге турнира сыграет с Джанлукой Магером из Италии.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате Австралии в отсутствие депортированного Новака Джоковича.





