Кафельников: Медведев был фаворитом AO-2022 и до депортации Джоковича

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате Австралии по теннису в отсутствие депортированного Новака Джоковича.

«Медведев изначально был одним из главных фаворитов. Однако не считаю, что Даниила нужно впереди всего паровоза ставить, считать главным фаворитом. У него будет много достойных соперников. Но сейчас реально у него появился шанс», — цитирует ТАСС Кафельникова.

Кафельников подчеркнул, что у 25-летнего россиянина и до решения о депортации Джоковича был хороший шанс на победу в турнире.

Джокович является первой ракеткой мира. Медведев получил первый номер посева после недопуска сербского теннисиста к участию в турнире.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Федерация тенниса Австралии опубликовала заявление по поводу итогов судебного заседания относительно депортации Джоковича.