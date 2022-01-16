В Tennis Australia высказались о депортации Джоковича, не упомянув имя теннисиста

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Федерация тенниса Австралии опубликовала заявление по поводу итогов судебного заседания относительно депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
В Tennis Australia высказались о депортации Джоковича, не упомянув имя теннисиста
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

«Tennis Australia уважает решение Федерального суда страны. Согласно правилам турнира Большого шлема, первую позицию в сетке займёт лаки-лузер. Мы с нетерпением ждём конкурентного и захватывающего турнира. Желаем всем игрокам удачи», — говорится в заявлении организации.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее в ATP высказались о депортации Джоковича.

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