В Tennis Australia высказались о депортации Джоковича, не упомянув имя теннисиста

Федерация тенниса Австралии опубликовала заявление по поводу итогов судебного заседания относительно депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Tennis Australia уважает решение Федерального суда страны. Согласно правилам турнира Большого шлема, первую позицию в сетке займёт лаки-лузер. Мы с нетерпением ждём конкурентного и захватывающего турнира. Желаем всем игрокам удачи», — говорится в заявлении организации.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее в ATP высказались о депортации Джоковича.