Чесноков: решение о депортации Джоковича негативно повлияло на мировой теннис

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о ситуации с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича с Зелёного континента перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Чесноков: решение о депортации Джоковича негативно повлияло на мировой теннис
  • © Dubreuil Corinne/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«Мне кажется, что от этого решения потеряли все. И мировой, и австралийский теннис. Уверен, это плохо для всех. Я не понимаю, что происходит. Изначально надо было сказать, что Джокович не сможет въехать в любом случае», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Вместе с тем Чесноков затруднился дать оценку действиям иммиграционных органов Австралии. Он также признался, что история с депортацией сербского теннисиста выглядит очень печально.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу сербу отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева на победу на АО-2022 в отсутствие депортированного Новака Джоковича.



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