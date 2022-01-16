Тарпищев не считает, что Медведев стал фаворитом Australian Open ввиду отъезда Джоковича
- AP
«Я не стал бы заявлять, что Медведев — это главный фаворит Australian Open. По одной простой причине: нужно пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования. У Медведева два очень неприятных соперника по сетке — Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл на ATP Cup. Нужно правильно войти в турнир. Первые матчи всегда самые сложные в плане адаптации», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.
16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.
Ранее сообщалось, что в Tennis Australia высказались о депортации Джоковича, не упомянув имя теннисиста.