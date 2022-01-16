Тарпищев не считает, что Медведев стал фаворитом Australian Open ввиду отъезда Джоковича

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу на Открытом чемпионате Австралии ввиду депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.
Тарпищев не считает, что Медведев стал фаворитом Australian Open ввиду отъезда Джоковича
  • AP

«Я не стал бы заявлять, что Медведев — это главный фаворит Australian Open. По одной простой причине: нужно пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования. У Медведева два очень неприятных соперника по сетке — Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл на ATP Cup. Нужно правильно войти в турнир. Первые матчи всегда самые сложные в плане адаптации», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что в Tennis Australia высказались о депортации Джоковича, не упомянув имя теннисиста.

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