Ловчев назвал самых слабых футболистов «Спартака»

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Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, кого считает слабейшими игроками московского «Спартака».
Ловчев назвал самых слабых футболистов «Спартака»
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«Из иностранцев — Йоррит Хендрикс, который за год ни одного яркого матча не провёл. Из наших — Павел Маслов и Николай Рассказов. Это очень слабые футболисты, необученные, которые постоянно ошибаются. Даже в простейших ситуациях принимают неверные решения! За что «Спартак» расплачивается пропущенными мячами», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Рассказов провёл 18 матчей за красно-белых и отдал одну голевую передачу. 21-летний Маслов в нынешнем сезоне на поле не выходил — он восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Хендрикс не покинет «Спартак» этой зимой.

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