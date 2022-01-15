Агент: Хендрикс не покинет «Спартак» этой зимой
- РИА Новости
«Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за своё место в составе. Это единственная правда», — цитирует ван Куперена Sport24.
Агент футболиста призвал болельщиков «Спартака» не верить недостоверным новостям, которые в последнее время ходят вокруг будущего Хендрикса.
26-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.
Ранее сообщалось, что Хендрикс отказался от предложения «Спартака» переходить в клуб МЛС.