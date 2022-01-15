Агент: Хендрикс не покинет «Спартак» этой зимой

Короткая ссылка
Фулько ван Куперен, агент Йоррита Хендрикса, сообщил, что полузащитник московского «Спартака» не уйдёт из столичного клуба в зимнее трансферное окно.
Агент: Хендрикс не покинет «Спартак» этой зимой
  • РИА Новости

«Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за своё место в составе. Это единственная правда», — цитирует ван Куперена Sport24.

Агент футболиста призвал болельщиков «Спартака» не верить недостоверным новостям, которые в последнее время ходят вокруг будущего Хендрикса.

26-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.

Ранее сообщалось, что Хендрикс отказался от предложения «Спартака» переходить в клуб МЛС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить