«СЭ»: Хендрикс отказался от предложения «Спартака» переходить в клуб МЛС
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани договорился о продаже полузащитника из Нидерландов. Однако в последний момент трансфер сорвался из-за нежелания футболиста менять команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что на продаже игрока красно-белые могли заработать около €800 тыс.
26-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать Хендрикса в аренду в «Химки».