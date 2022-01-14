«СЭ»: Хендрикс отказался от предложения «Спартака» переходить в клуб МЛС

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс не принял предложение о трансфере в один из клубов Главной лиги футбола (МЛС).

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани договорился о продаже полузащитника из Нидерландов. Однако в последний момент трансфер сорвался из-за нежелания футболиста менять команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что на продаже игрока красно-белые могли заработать около €800 тыс.

26-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать Хендрикса в аренду в «Химки».