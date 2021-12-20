СЭ: «Спартак» может отдать Хендрикса в аренду в «Химки»

Подмосковные «Химки» выразили желание взять в аренду голландского полузащитника столичного «Спартака» Йоррита Хендрикса.

«Спартаку» из-за лимита на легионеров необходимо избавиться от одного иностранца перед покупкой форварда сборной Ямайки и бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые на данный момент имеют в составе максимальное количество иностранных игроков — восемь.

26-летний Хендрикс в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.

Ранее глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн не исключил, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов Главной лиги футбола (MLS).