СЭ: «Спартак» может отдать Хендрикса в аренду в «Химки»

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» выразили желание взять в аренду голландского полузащитника столичного «Спартака» Йоррита Хендрикса.
СЭ: «Спартак» может отдать Хендрикса в аренду в «Химки»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Спартаку» из-за лимита на легионеров необходимо избавиться от одного иностранца перед покупкой форварда сборной Ямайки и бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые на данный момент имеют в составе максимальное количество иностранных игроков — восемь.

26-летний Хендрикс в сезоне-2021/22 провёл за красно-белых 11 матчей.

Ранее глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн не исключил, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов Главной лиги футбола (MLS).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить