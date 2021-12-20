Агент: Смолов хочет продолжить карьеру в MLS, им интересуются ряд клубов

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Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн не исключил, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов Главной лиги футбола (MLS).
Агент: Смолов хочет продолжить карьеру в MLS, им интересуются ряд клубов
  • AP

«Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов MLS. Наша задача — принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит», — цитирует Мильштейна «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ряд команд MLS проявляют интерес к российскому нападающему. Мильштейн дал понять, что Смолов готов переехать за океан.

«Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке. Это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Фёдор со своим агентом будет решать», — пояснил он.

31-летний форвард в сезоне-2021/22 забил семь мячей в 15 матчах чемпионата России. «Локомотив» (28 очков) занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 18 туров.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды.

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