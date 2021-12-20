La Gazzetta dello Sport: «Дженоа» арендует Миранчука

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды.
La Gazzetta dello Sport: «Дженоа» арендует Миранчука
  • Reuters

Об этом сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в переходе футболиста сборной России лично заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт действует до лета 2024 года.

Ранее в «Аталанте» назвали трансферную цену Миранчука в «Дженоа».

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