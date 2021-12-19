Milannews24: в «Аталанте» назвали трансферную цену Миранчука в «Дженоа»

Руководство «Аталанты» сообщило, за какую сумму готово продать Алексея Миранчука в «Дженоа» в зимнее трансферное окно.

«Аталанта» готова продать Миранчука за €16 млн, сообщает Milannews24.

Отмечается, что новый главный тренер «Дженоа» украинец Андрей Шевченко планирует зимой усилиться новыми футболистами. Не исключено, что хавбек сборной России может оказаться в клубе из Генуи.

Миранчук в Серии А сезона-2021/22 в девяти матчах забил один мяч.

26-летний россиянин подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Его соглашение действует до 30 июня 2024-го.

Ранее пресс-служба «Аталанты» отреагировала на забитый мяч российского полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.