Медведев признался, что победа на US Open придала ему больше уверенности

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменился после победы на Открытом чемпионате США.

«Победа на US Open придала мне больше уверенности. Раньше я очень сильно переживал перед турнирами, если чувствовал, что плохо играю. Но победа в Нью-Йорке всё изменила. Теперь я чувствую, что знаю ещё больше о том, что могу делать на корте, как могу играть, что должен делать, чтобы так играть», — приводит слова Медведева ausopen.com.

В финале US Open 2021 россиянин обыграл Новака Джоковича, одержав первую победу на турнире Большого шлема.

Ранее Медведев ответил на вопрос об участии Джоковича в Australian Open.