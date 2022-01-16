Медведев признался, что победа на US Open придала ему больше уверенности

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменился после победы на Открытом чемпионате США.
Медведев признался, что победа на US Open придала ему больше уверенности
  • © AP Photo/Steve Christo

«Победа на US Open придала мне больше уверенности. Раньше я очень сильно переживал перед турнирами, если чувствовал, что плохо играю. Но победа в Нью-Йорке всё изменила. Теперь я чувствую, что знаю ещё больше о том, что могу делать на корте, как могу играть, что должен делать, чтобы так играть», — приводит слова Медведева ausopen.com.

В финале US Open 2021 россиянин обыграл Новака Джоковича, одержав первую победу на турнире Большого шлема.

Ранее Медведев ответил на вопрос об участии Джоковича в Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить