В расписании Australian Open появился матч с участием Джоковича
Как сообщается, в первом круге соревнований 34-летний теннисист должен сыграть против другого серба, Миомира Кецмановича.
В настоящий момент Федеральный суд Австралии в полном составе разбирает дело Джоковича.
При въезде в Австралию 5 января для участия в Australian Open 34-летний спортсмен столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.
10 января суд Мельбурна признал, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном её аннулировании.
Ранее судья сообщил, когда примет решение по делу Джоковича.