В расписании Australian Open появился матч с участием Джоковича

Матч с участием первой ракетки мира Новака Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

Как сообщается, в первом круге соревнований 34-летний теннисист должен сыграть против другого серба, Миомира Кецмановича.

В настоящий момент Федеральный суд Австралии в полном составе разбирает дело Джоковича.

При въезде в Австралию 5 января для участия в Australian Open 34-летний спортсмен столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном её аннулировании.

Ранее судья сообщил, когда примет решение по делу Джоковича.