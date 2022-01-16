Судья сообщил, когда примет решение по делу Джоковича

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В слушании о возможной депортации первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии объявлен перерыв для принятия решения.

Во время суда были заслушаны представители сербского теннисиста и правительства Австралии.

«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернёмся сегодня днём или завтра утром, чтобы принять лучшее решение», — заявил судья Джеймс Олсоп во время судебного заседания

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 17 января. Пограничная служба задержала серба в аэропорту и аннулировала его визу. Джокович попытался въехать в страну, не будучи вакцинированным, по медицинскому освобождению от вакцинации. Теннисист должен был быть депортирован в начале января, но суд 10 января отменил это решение.

14 января министр иммиграции Австралии объявил, что виза Джоковича повторно аннулирована. Серб должен быть депортирован из страны, в таком случае он не сможет принять участия в Australian Open 2022.

Ранее Ловрен обратился к Джоковичу.

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