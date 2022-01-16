«Флорида» разгромила «Коламбус» в матче НХЛ, Бобровский сделал 28 сейвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала крупную победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, проходившая в «Би-би-энд-ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

В составе «Флориды» по дублю оформили Картер Вераге и Антон Лунделль. Ещё по разу отличились Энтони Дюклер, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо, Сэм Беннетт и Патрик Хернквист. Российский форвард Максим Мамин очков не набрал. Вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30.

У «Блю Джекетс» результативными бросками отметились Бун Дженнер и Густав Нюквист. Защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ.