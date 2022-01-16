Шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» одержал победу над «Сент-Луисом».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Автором победной шайбы стал Илья Михеев. Также по разу за «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен.

У «Сент-Луиса» дубль оформил Райан О'Райлли, еще по шайбе забросили Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола. На счету Ивана Барбашёва результативная передача, Клим Костин очков не набирал. Ещё один россиянин Владимир Тарасенко пропустил игру из-за нахождения в ковид-протоколе.

Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Даллас» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить