Шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ
Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 6:5.
Автором победной шайбы стал Илья Михеев. Также по разу за «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен.
У «Сент-Луиса» дубль оформил Райан О'Райлли, еще по шайбе забросили Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола. На счету Ивана Барбашёва результативная передача, Клим Костин очков не набирал. Ещё один россиянин Владимир Тарасенко пропустил игру из-за нахождения в ковид-протоколе.
Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Даллас» в матче НХЛ.