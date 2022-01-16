Шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» одержал победу над «Сент-Луисом».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Автором победной шайбы стал Илья Михеев. Также по разу за «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен.

У «Сент-Луиса» дубль оформил Райан О'Райлли, еще по шайбе забросили Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола. На счету Ивана Барбашёва результативная передача, Клим Костин очков не набирал. Ещё один россиянин Владимир Тарасенко пропустил игру из-за нахождения в ковид-протоколе.

Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Даллас» в матче НХЛ.