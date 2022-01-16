Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Даллас» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз».

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составев «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн. В активе российского форварда Никиты Кучерова две результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 20. Защитник Михаил Сергачёв очков не набирал.

У «Старз» отличился Эса Линделль. Вратарь Антон Худобин совершил 26 сэйвов. Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов пропускали матч из-за нахождения в ковид-протоколе.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Филадельфию» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка.