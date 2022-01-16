«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Филадельфией Флайерз».

Матч, проходивший в «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. На счету российского форварда Артемия Панарина две результативных передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28.

У «Флайерз» забивали Оскар Линдблом и Кэм Йорк. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс» в матче НХЛ.