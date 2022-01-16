«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
Матч, проходивший в «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. На счету российского форварда Артемия Панарина две результативных передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28.
У «Флайерз» забивали Оскар Линдблом и Кэм Йорк. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс» в матче НХЛ.