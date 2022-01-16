Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на «UBS Арене» в Элмонте, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Результативными бросками отметились Том Уилсон и Александр Овечкин.

36-летний российский форвард забросил свою 25-ю шайбу в сезоне. Это уже 16-й регулярный чемпионат, в котором он достиг этой отметки. Овечкин вышел на четвёртое место по этому показателю, сравнявшись с Брэнданом Шэнаханом, Бреттом Халлом, Теему Селянне и Марселем Дионном. Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу — 20 сезонов. Следом идут Яромир Ягр (18) и Майк Гартнер (17).

Ранее Овечкин сократил отставание от Ягра до 11 голов за карьеру в НХЛ.