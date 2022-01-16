Овечкин сократил отставание от Ягра до 11 голов за карьеру в НХЛ
Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0). Таким образом, россиянин, который находится на четвёртом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, приблизился к находящемуся на третьей строчке Яромиру Ягру (766). Отставание сократилось до 11 шайб.
Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки с 894 голами, а второе место занимает Горди Хоу (801).
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в НХЛ.