Овечкин сократил отставание от Ягра до 11 голов за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 755-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0). Таким образом, россиянин, который находится на четвёртом месте в списке лучших снайперов в истории лиги, приблизился к находящемуся на третьей строчке Яромиру Ягру (766). Отставание сократилось до 11 шайб.

Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки с 894 голами, а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в НХЛ.