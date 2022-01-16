Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На пятой минуте отличился Том Уилсон, а на 60-й точку в игре поставил россиянин Александр Овечкин, которому ассистировал соотечественник Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Кэпиталз» прервали четырёхматчевую серию поражений, а «Нью-Йорк» уступил впервые за четыре игры.

Овечкин забросил свою 25-ю шайбу в сезоне и находится на втором месте в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.  

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» одолеть «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить