Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На пятой минуте отличился Том Уилсон, а на 60-й точку в игре поставил россиянин Александр Овечкин, которому ассистировал соотечественник Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Кэпиталз» прервали четырёхматчевую серию поражений, а «Нью-Йорк» уступил впервые за четыре игры.

Овечкин забросил свою 25-ю шайбу в сезоне и находится на втором месте в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» одолеть «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.