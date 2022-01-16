Два очка Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две результативные передачи. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Бо Хорват. 

Для «Ванкувера» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Анахайм Дакс».

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