Два очка Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер» в матче НХЛ
Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две результативные передачи. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Бо Хорват.
Для «Ванкувера» это поражение стало третьим подряд.
Ранее сообщалось, что две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Анахайм Дакс».