Серебряный призёр ЧЕ-2022 по фигурному катанию Букин стал отцом

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, стал отцом.

«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 28-летнего спортсмена.

Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали ЧЕ-2022. Российские фигуристы получили от судей 213,20 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы (217,96 балла).

Ранее Новицкий заявил, что Синицина и Кацалапов могут обойти французов в борьбе за золото Игр-2022.











