Серебряный призёр ЧЕ-2022 по фигурному катанию Букин стал отцом
«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 28-летнего спортсмена.
Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали ЧЕ-2022. Российские фигуристы получили от судей 213,20 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы (217,96 балла).
Ранее Новицкий заявил, что Синицина и Кацалапов могут обойти французов в борьбе за золото Игр-2022.