В «Дженоа» отреагировали на информацию об аренде Миранчука

Спортивный директор футбольного клуба «Дженоа» Карло Тальдо прокомментировал информацию об аренде российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», — цитирует Тальдо «Спорт-Экспресс».

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее в «Аталанте» подтвердили, что Миранчук близок к аренде в «Дженоа».