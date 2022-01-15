В «Дженоа» отреагировали на информацию об аренде Миранчука
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«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», — цитирует Тальдо «Спорт-Экспресс».
26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее в «Аталанте» подтвердили, что Миранчук близок к аренде в «Дженоа».