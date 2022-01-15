В «Аталанте» подтвердили, что Миранчук близок к аренде в «Дженоа»

Спортивный директор футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори подтвердил, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа» на правах аренды.

«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещё не все детали согласованы до конца», — приводит слова Сартори журналист Максим Фридман в своём Telegram-канале.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее итальянский журналист Никола Скира сообщил, что «Дженоа» уже арендовала Миранчука.