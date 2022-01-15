Итальянский журналист: «Дженоа» арендовала Миранчука

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешёл на правах аренды в «Дженоа».
Итальянский журналист: «Дженоа» арендовала Миранчука
  • © LiveMedia/Francesco Scaccianoce
  • globallookpress.com

Сделка завершена. «Дженоа» арендовала Миранчука до конца сезона-2021/22 за €2,5 млн. Клуб из Генуи оставляет за собой право выкупа хавбека сборной России за €8 млн, — сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.





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