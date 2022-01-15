«Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера

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Украинец Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба Серии А «Дженоа».
«Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера
  • © IPA/Sipa USA
  • Legion-Media

«Клуб благодарит тренера и его сотрудников за работу, которую они проделали в последние месяцы», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Последним матчем 45-летнего украинского специалиста стала игра в Кубке Италии против «Милана» (1:3) на «Сан-Сиро», где легенду клуба встретили очень тепло. Фанаты «Милана» во время матча посвятили баннер Шевченко.

Под руководством Шевченко команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью. 

«Дженоа» (12 очков) занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее в «Аталанте» рассказали о возможном переходе Алексея Миранчука в «Дженоа».

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