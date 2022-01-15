«Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера

Украинец Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба Серии А «Дженоа».

«Клуб благодарит тренера и его сотрудников за работу, которую они проделали в последние месяцы», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYBpic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Последним матчем 45-летнего украинского специалиста стала игра в Кубке Италии против «Милана» (1:3) на «Сан-Сиро», где легенду клуба встретили очень тепло. Фанаты «Милана» во время матча посвятили баннер Шевченко.

Под руководством Шевченко команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью.

«Дженоа» (12 очков) занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее в «Аталанте» рассказали о возможном переходе Алексея Миранчука в «Дженоа».