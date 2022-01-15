Detroit Free Press: хоккеист «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней

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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Detroit Free Press: хоккеист «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней
  • РИА Новости

Инцидент произошёл, когда хоккеисту было 17 лет. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году. Игрок признался в содеянном в суде первой инстанции в декабре 2021 года, сообщает Detroit Free Press

28-летний экс-игрок Национальной хоккейной лиги является чемпионом КХЛ в составе омского «Авангарда».

Ранее сообщалось, что полиция задержала Азамата Бостанова — менеджера российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко — по подозрению в изнасиловании.



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