Detroit Free Press: хоккеист «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Инцидент произошёл, когда хоккеисту было 17 лет. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году. Игрок признался в содеянном в суде первой инстанции в декабре 2021 года, сообщает Detroit Free Press.

28-летний экс-игрок Национальной хоккейной лиги является чемпионом КХЛ в составе омского «Авангарда».

Ранее сообщалось, что полиция задержала Азамата Бостанова — менеджера российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко — по подозрению в изнасиловании.





