Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию
- РИА Новости
«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким. Учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Он отметил, что Аршавин будет занимать должность заместителя гендиректора по спортивному развитию, а на этом посту экс-футболист по-прежнему будет работать над повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основы.
«Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», — добавил функционер.
Ранее Медведев заявил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун вряд ли покинет команду этой зимой.