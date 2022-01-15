Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что директор департамента по развитию молодёжного футбола клуба Андрей Аршавин получил новую должность.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким. Учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что Аршавин будет занимать должность заместителя гендиректора по спортивному развитию, а на этом посту экс-футболист по-прежнему будет работать над повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основы.

«Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», — добавил функционер.

Ранее Медведев заявил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун вряд ли покинет команду этой зимой.