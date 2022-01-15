Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что директор департамента по развитию молодёжного футбола клуба Андрей Аршавин получил новую должность.
Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию
  • РИА Новости

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким. Учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что Аршавин будет занимать должность заместителя гендиректора по спортивному развитию, а на этом посту экс-футболист по-прежнему будет работать над повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основы.

«Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», — добавил функционер.

Ранее Медведев заявил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун вряд ли покинет команду этой зимой.

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