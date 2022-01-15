Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Кёльном» в матче 19-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги
  • © AP Photo/Martin Meissner

Встреча прошла в Кёльне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе действующих чемпионов хет-трик оформил Роберт Левандовски, который отличился на девятой, 62-й и 74-й минутах, а также один мяч забил Корентин Толиссо на 25-й минуте. По две результативные передачи сделали Томас Мюллер и Лерой Зане.

«Бавария» набрала 46 очков и укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Кёльн» с 28 очками находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Эрлинга Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург» в Бундеслиге.

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