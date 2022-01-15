Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург»

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Дортмундская «Боруссия» с разгромным счётом переиграла на своём поле «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург»
  • AP
  • © Martin Meissner

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Марко Розе.

В составе дортмундской команды дубли оформили Тома Мёнье (14-я и 29-я минуты) и Эрлинг Холанд (46-я, 75-я). Также мяч забил Махмуд Дауд (86-я). У «Фрайбурга» отличился Эрмедин Демирович (61-я).

«Боруссия» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Фрайбург» (30) идёт на четвёртом месте. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (43).

Ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сообщил об осложнениях, возникших у канадского защитника команды Альфонсо Дэвиса после перенесённого коронавируса.

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