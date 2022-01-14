У футболиста «Баварии» Дэвиса обнаружены признаки миокардита после коронавируса
- AP
«Вчера мы обнаружили у Дэвиса признаки лёгкого миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы. Сейчас он приостановил тренировки, потому в ближайшие недели мы не можем рассчитывать на него. Всё не настолько драматично, судя по УЗИ, это скорее признаки воспаления. Тем не менее необходимо лечение, а это займёт некоторое время», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
В нынешнем сезоне 21-летний канадец провёл 16 матчей в Бундеслиге, отдав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги.