У футболиста «Баварии» Дэвиса обнаружены признаки миокардита после коронавируса

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сообщил об осложнениях, возникших у канадского защитника команды Альфонсо Дэвиса после перенесенного коронавируса.

«Вчера мы обнаружили у Дэвиса признаки лёгкого миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы. Сейчас он приостановил тренировки, потому в ближайшие недели мы не можем рассчитывать на него. Всё не настолько драматично, судя по УЗИ, это скорее признаки воспаления. Тем не менее необходимо лечение, а это займёт некоторое время», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

В нынешнем сезоне 21-летний канадец провёл 16 матчей в Бундеслиге, отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги.