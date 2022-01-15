Тарпищев: победа Карацева на турнире в Сиднее придаст уверенности перед АО

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP—250) в Сиднее (Австралия).

«Такая победа даёт уверенность в своих силах перед Australian Open. Карацев играл очень здорово и реально не дал Маррею возможности разыгрывать длинные розыгрыши мяча — в чём тот особенно силён», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Глава ФТР добавил, что российский теннисист играл очень быстро, надёжно, в рваном темпе. По мнению Тарпищева, Карацев показал добротный, качественный и хороший теннис.

28-летний уроженец Владикавказа в финале обыграл британца Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

Напомним, что с 17 по 30 января 2022 года пройдёт Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Карацев в первом круге турнира встретится с испанцем Хауме Мунаром.

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