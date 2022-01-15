Павлюченкова рассказала о готовности к Australian Open 2022

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала о ходе подготовки к Открытому чемпионату Австралии по теннису 2022 года.

«На тренировках чувствую себя хорошо, играю хорошо. Думаю, что готова нормально. С достойными соперницами на тренировках всё хорошо», — цитирует Павлюченкову ТАСС.

Российская теннисистка призналась, что для неё важнее было быть в хорошей физической кондиции после коронавируса. По словам спортсменки, в первые дни после болезни ей было тяжело физически.

30-летняя уроженка Самары после приезда в Австралию 30 декабря сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Через неделю теннисистка начала подготовку к турниру.

Павлюченкова (10-й номер посева) в первом круге сыграет с Анной Бондарь из Венгрии.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия).